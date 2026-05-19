Мужчину поймали на попытке «обмануть» кассу в подмосковном магазине
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
37-летнего гражданина Республики Беларусь задержали в Подольске сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из строительного магазина на Молодёжной улице.
«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что один из покупателей взял лазерный нивелир и пылесос общей стоимостью свыше 30 рублей, переклеил на эти товары штрих-коды с дешёвых мешков-пылесборников и попытался оплатить таким образом дорогую технику и унести», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии остановили «находчивого» покупателя и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
