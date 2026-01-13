На ж/д станциях Подмосковья за праздники провели 100 рейдов по безопасности

13 января 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 100 рейдов по профилактике несчастных случаев на железной дороге провели на станциях в Московской области в дни новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В рейдах участвовали сотрудники окружных администраций, транспортной полиции и административно-пассажирской инспекции, а также волонтёры и народные дружинники.





«Участники рейдов пресекали нарушения правил безопасности, проводили разъяснительные беседы и раздавали тематические брошюры-памятки», — говорится в сообщении.