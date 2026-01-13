На ж/д станциях Подмосковья за праздники провели 100 рейдов по безопасности
Свыше 100 рейдов по профилактике несчастных случаев на железной дороге провели на станциях в Московской области в дни новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В рейдах участвовали сотрудники окружных администраций, транспортной полиции и административно-пассажирской инспекции, а также волонтёры и народные дружинники.
«Участники рейдов пресекали нарушения правил безопасности, проводили разъяснительные беседы и раздавали тематические брошюры-памятки», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что проведение таких рейдов крайне актуально, так как с начала года на железных дорогах в Московской области произошло уже девять летальных несчастных случаев, четыре из которых — из-за нарушения правил безопасности.