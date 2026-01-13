В новогодние праздники с улиц Подмосковья эвакуировали около 3,4 тыс. машин

13 января 2026, 15:14

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

3 382 автомобиля эвакуировали с улиц Московской области за нарушение правил остановки и стоянки в период с 1 по 12 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





На штрафстоянки отправились машины, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах или слишком близко к ним.





«Больше всего автомобилей эвакуировали в округе Красногорск — 389. Второе место антирейтинга заняли Мытищи, где на штрафные стоянки увезли 375 машин. На третьем месте Люберцы (348), на четвёртом — Котельники (249), а на пятом — Королёв (203)», — говорится в сообщении.