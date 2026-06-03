В Раменском провели литературный открытый микрофон «Ячитаю»

03 июня 2026, 18:37

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Литературный открытый микрофон «Ячитаю» на тему «Детство – это свет и радость! Детство — это я и ты!» состоялся в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие провели в Малом зале дворца культуры «Сатурн». В нём приняли участие 15 человек.





«Это важно — прийти, поделиться чем-то с миром, получить удовольствие от нахождения на сцене, услышать кого-то, найти что-то для себя. И это нас объединяет», — рассказала помощник организатора открытого микрофона Полина Кочура.