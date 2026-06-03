В Раменском провели литературный открытый микрофон «Ячитаю»
Литературный открытый микрофон «Ячитаю» на тему «Детство – это свет и радость! Детство — это я и ты!» состоялся в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие провели в Малом зале дворца культуры «Сатурн». В нём приняли участие 15 человек.
«Это важно — прийти, поделиться чем-то с миром, получить удовольствие от нахождения на сцене, услышать кого-то, найти что-то для себя. И это нас объединяет», — рассказала помощник организатора открытого микрофона Полина Кочура.Некоторые участники уже не раз выступали на таких литературных вечерах, а для кого-то этот опыт стал первым. На сцену поднимались и взрослые, и дети, и всех принимали очень тепло.
Творческие вечера проходят в стенах Дворца культуры каждый первый вторник месяца.