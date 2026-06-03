Юнармейцы Раменского округа посмотрели новую экранизацию «Тимура и его команды»
Показ современной экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» состоялся в Общественной палате России. Его посетили юнармейцы Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В новом фильме 17-летняя Женя отправляется из Петербурга в приграничный посёлок Белгородской области, чтобы успеть увидеться с братом-добровольцем, перед тем как он отправится на передовую. Поездка превращается в настоящее приключение.
«Мы почувствовали ту самую атмосферу повести: дружбу, взаимовыручку смелость. И вдохновились примером современных героев, тех, кто действует, а не ждёт», — поделились впечатлениями юнармейцы.Бабушку Тимура сыграла народная артистка России Елена Цыплакова, а генерала — Егор Бероев. Члены съёмочной группы присутствовали на показе.