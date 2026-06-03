Юнармейцы Раменского округа посмотрели новую экранизацию «Тимура и его команды»

03 июня 2026, 18:23

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Показ современной экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» состоялся в Общественной палате России. Его посетили юнармейцы Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В новом фильме 17-летняя Женя отправляется из Петербурга в приграничный посёлок Белгородской области, чтобы успеть увидеться с братом-добровольцем, перед тем как он отправится на передовую. Поездка превращается в настоящее приключение.





«Мы почувствовали ту самую атмосферу повести: дружбу, взаимовыручку смелость. И вдохновились примером современных героев, тех, кто действует, а не ждёт», — поделились впечатлениями юнармейцы.