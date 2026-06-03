Юные футболисты сразились за Кубок главы Раменского округа

03 июня 2026, 19:01

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Турнир по футболу среди спортсменов 2018 года рождения «Кубок главы Раменского округа» провели в муниципалитете в честь Дня защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Участие в турнире приняли четыре команды — из раменских школ футбола «Чепионика» и «Чемпион» и спортшколы «Сатурн», а также из спортшколы олимпийского резерва по футболу «Луганск».





«Матчи длились по 20 минут. В результате победу одержала команда «Чемпион», а остальные ребята получили сувениры и медали за участие», — говорится в сообщении.