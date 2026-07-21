На железной дороге в Подмосковье установили более 120 информационных щитов

21 июля 2026, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 120 щитов с правилами безопасности разместили на железнодорожных станциях и переходах через пути в Московской области с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Целью установки щитов является снижение рисков несчастных случаев. Больше всего таких конструкций появилось округах Дмитровский, Одинцовский и Люберцы.





«Щиты ставят, чтобы привлечь внимание пешеходов и пассажиров. Это простой, но действенный инструмент, который ежедневно напоминает людям о жизненно важных правилах безопасного поведения», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.