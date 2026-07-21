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На железной дороге в Подмосковье установили более 120 информационных щитов

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 120 щитов с правилами безопасности разместили на железнодорожных станциях и переходах через пути в Московской области с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Целью установки щитов является снижение рисков несчастных случаев. Больше всего таких конструкций появилось округах Дмитровский, Одинцовский и Люберцы.

«Щиты ставят, чтобы привлечь внимание пешеходов и пассажиров. Это простой, но действенный инструмент, который ежедневно напоминает людям о жизненно важных правилах безопасного поведения», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что всего в текущем году на железнодорожных объектах установят 200 информационных щитов.
Лев Каштанов

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