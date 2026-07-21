В Подмосковье подали более 60 тысяч онлайн-заявок на выплату на школьную форму
Более 60 тысяч заявлений на получение ежегодной выплаты на покупку школьной формы подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об том сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Размер выплаты составляет три тысячи рублей. Она предоставляется многодетным семьям.
«Услуга размещается в разделе «Семья», подразделе «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявления нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму, указать реквизиты для перечисления средств и прикрепить нужные документы», — говорится в сообщении.Срок предоставления услуги составляет семь рабочих дней.