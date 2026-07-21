В Подмосковье подали более 60 тысяч онлайн-заявок на выплату на школьную форму

21 июля 2026, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 60 тысяч заявлений на получение ежегодной выплаты на покупку школьной формы подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об том сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Размер выплаты составляет три тысячи рублей. Она предоставляется многодетным семьям.





«Услуга размещается в разделе «Семья», подразделе «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявления нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму, указать реквизиты для перечисления средств и прикрепить нужные документы», — говорится в сообщении.