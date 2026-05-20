На железной дороге в Подмосковье в жару обеспечивают комфорт пассажиров

20 мая 2026, 12:04

оригинал Фото: Московская железная дорога

Из-за установившейся в Московском регионе жаркой погоды на объектах МЖД принимают дополнительные меры для комфорта пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.





Работа идёт на вокзалах, транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД,

«Проверена исправность систем кондиционирования и вентиляции воздуха в зданиях вокзалов. На входных группах ТПУ на МЦК и МЦД сняли второй ряд дверей. В зданиях всех вокзалов регулярно проводят проветривание и дополнительную влажную уборку. Днём и ночью привокзальные площади и платформы поливают водой», – рассказали в министерстве.