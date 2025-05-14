На жителя Сергиева Посада завели уголовное дело за уничтожение 12 берёз

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Заявление о незаконной вырубке деревьев поступило в полицию Сергиево-Посадского округа, в преступлении подозревается местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе следствия было установлено, что мужчина спилил двенадцать берёз, не имея на это необходимого разрешения. Общая сумма ущерба составила более 87 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», ему грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до двух лет. До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что полиция обнаружила у 51-летнего жителя Подмосковья нелегальный склад оружия с противотанковым гранатомётом, гранатами и патронами.
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