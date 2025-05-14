Торгует футболками с изображением мясорубки: как сейчас живет Виктор Коэн, расчленивший свою девушку Галину Колядзинскую

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)
В ноябре 2011 года 24-летняя Галина Колядзинская ушла из дома после ссоры с парнем и бесследно исчезла. Почти три года о ней не было никаких вестей. В 2014 году её возлюбленного Виктора Коэна (Половова) обвинили в убийстве девушки. Он задушил Галину, расчленил её тело в ванной и вывез останки в лес, где попытался сжечь. Как он живет после освобождения из тюрьмы и чем зарабатывает деньги, расскажет «Радио 1».
Версия матери: «Она жива»
Мать Галины, Елена Колядзинская, с самого начала сомневалась в официальной версии. Она убеждена, что её дочь жива, инсценировала исчезновение и уехала за границу.
«Она жива, как жива сейчас я», — уверенно заявляла женщина в эфире программы «Это реальная история. Дело Коэна» на канале ТВ-3.
Елена считает, что признание Виктора было получено под давлением, а дело с самого начала сопровождалось необъективным вниманием прессы и общественности.
«Мне предложили сознаться в непредумышленном убийстве. Сказали: "Я предлагаю тебе это раз. Дальше мы будем разговаривать в другом ключе и к этому предложению мы больше не вернемся". Естественно, ответить мне на это было нечего. И вот пока он мне все это говорил, в кабинет начали заходить другие сотрудники. В итоге их было человек 7-10, это было сделано для психологического давления. И в какой-то момент, когда я сидел на стуле, сотрудник встал у меня за спиной и нанес мне удар по затылку», — рассказал бывший заключенный в интервью Саше Сулим.
Виктор Коэн и Саша Сулим (фото: Instagram* / koen_viktor)
Он добавил, что для того, чтобы добиться от него признания, ему надели пакет на голову, применяли физическое насилие и угрожали тем, что изнасилуют его жену.
Женитьба, развод и одиночество за решеткой
Через два с половиной года после исчезновения Галины, Виктор женился на своей новой возлюбленной — Татьяне Крапивиной. Именно ради неё, по его словам, он и решил расстаться с Галиной. Впоследствии Татьяна активно защищала Виктора в публичном поле и пыталась добиться для него условного срока, но в 2016 году подала на развод.
После этого поддержка бывшего заключенного заметно ослабла.
«Дело в том, что я не могу воспринимать это лично, так же, как и сам факт уголовного преследования. Мне кажется, значительная часть негатива вызвана тем, что в какой-то момент группа моей поддержки сильно сузилась. Не потому, что меньше людей стали меня поддерживать, а потому что просто некому было этим заниматься. Когда я развелся с первой женой, в объединении было больше 40 тысяч человек, а группа "Антикоэн" насчитывала меньше тысячи, потом ее и вовсе заблокировали. Люди верят в то, что на виду, гуглят и находят информацию с какой-то определенной логикой, которую я не разделяю и могу аргументированно разбить», — сказал Виктор.
Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)
Выход на свободу
В апреле 2024 года Виктор Коэн вышел на свободу после 9 лет и 9 месяцев заключения. О своем освобождении он тут же сообщил в соцсетях, не упустив шанса представить себя в стиле черного юмора.
«Отсидел 9 лет и 9 месяцев по мотивам картины "Исчезнувшая" Финчера», — написал он.
Напомним, в фильме речь шла о женщине, которая инсценировала собственное убийство, чтобы подставить мужа. Многие уверены, что с Галиной все хорошо: она просто переехала в другую страну и сделала пластическую операцию. Тело девушки так и не было найдено, а улики на предполагаемом месте преступления отсутствовали.
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Сегодня Виктор ведет блог, в котором с иронией рассказывает о жизни в тюрьме и эпизодах из уголовного дела. Его контент вызывает волну обсуждений — от поддержки до возмущения.
Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)
Мерч на крови: скандальная монетизация
Виктор Коэн пошел дальше — он запустил собственную линейку одежды и сувениров, вдохновлённую делом об убийстве Галины Колядзинской. Среди продукции — футболки со стоп-кадрами из допросов и толстовки с изображением мясорубки, которая, по версии следствия, могла быть использована для уничтожения тела.
Хотя сам Виктор отрицает, что когда-либо покупал или использовал такой прибор, он не стесняется эксплуатировать этот образ в рекламных целях.
«В материалах уголовного дела упоминаний об этом вообще никаких никогда не было. Тем не менее фейковый чек на мясорубку, которую я никогда не покупал и не использовал, обвинение притащило в суд. В этом и заключается грустная ирония», — комментировал он в эфире программы «ЧП».
Медийность как препятствие к УДО
В интервью изданию VLADIVOSTOK1.RU Коэн отметил, что его известность сыграла против него.
«Я видел человека, который действительно совершил преступление, очень похожее на то, которое инкриминируют мне, но он признает свою вину, у него абсолютно не медийное дело. Его срок закончился на половине примерно — ушел на принудительные работы. У него в этом плане все складывалось намного лучше. Меня принципиально держали до конца», — подчеркнул он.
Тем не менее, он признал, что тюремный опыт и связанный с ним общественный интерес помогли ему переосмыслить себя и даже получить «моральную выгоду».
Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)
Сам Коэн признался, что размышлял на тему того, что же, по его мнению, произошло с Галиной.
«Если неизвестно, что она мертва, было бы очень самонадеянно полагать, что это так. Тем более без объективных доказательств. Если бы она была жива, я бы попытался просто каким-то образом зафиксировать нашу встречу: включил бы камеру и попытался отвести ее в отдел полиции, чтобы эта история наконец-то для меня закончилась», — сказал он.
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Дайана Хусинова