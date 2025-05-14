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Торгует футболками с изображением мясорубки: как сейчас живет Виктор Коэн, расчленивший свою девушку Галину Колядзинскую

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)

В ноябре 2011 года 24-летняя Галина Колядзинская ушла из дома после ссоры с парнем и бесследно исчезла. Почти три года о ней не было никаких вестей. В 2014 году её возлюбленного Виктора Коэна (Половова) обвинили в убийстве девушки. Он задушил Галину, расчленил её тело в ванной и вывез останки в лес, где попытался сжечь. Как он живет после освобождения из тюрьмы и чем зарабатывает деньги, расскажет «Радио 1».

Версия матери: «Она жива»


Мать Галины, Елена Колядзинская, с самого начала сомневалась в официальной версии. Она убеждена, что её дочь жива, инсценировала исчезновение и уехала за границу.

«Она жива, как жива сейчас я», — уверенно заявляла женщина в эфире программы «Это реальная история. Дело Коэна» на канале ТВ-3.

Елена считает, что признание Виктора было получено под давлением, а дело с самого начала сопровождалось необъективным вниманием прессы и общественности.

«Мне предложили сознаться в непредумышленном убийстве. Сказали: "Я предлагаю тебе это раз. Дальше мы будем разговаривать в другом ключе и к этому предложению мы больше не вернемся". Естественно, ответить мне на это было нечего. И вот пока он мне все это говорил, в кабинет начали заходить другие сотрудники. В итоге их было человек 7-10, это было сделано для психологического давления. И в какой-то момент, когда я сидел на стуле, сотрудник встал у меня за спиной и нанес мне удар по затылку», — рассказал бывший заключенный в интервью Саше Сулим.

Виктор Коэн и Саша Сулим (фото: Instagram* / koen_viktor)

Он добавил, что для того, чтобы добиться от него признания, ему надели пакет на голову, применяли физическое насилие и угрожали тем, что изнасилуют его жену.

Женитьба, развод и одиночество за решеткой


Через два с половиной года после исчезновения Галины, Виктор женился на своей новой возлюбленной — Татьяне Крапивиной. Именно ради неё, по его словам, он и решил расстаться с Галиной. Впоследствии Татьяна активно защищала Виктора в публичном поле и пыталась добиться для него условного срока, но в 2016 году подала на развод.

После этого поддержка бывшего заключенного заметно ослабла.

«Дело в том, что я не могу воспринимать это лично, так же, как и сам факт уголовного преследования. Мне кажется, значительная часть негатива вызвана тем, что в какой-то момент группа моей поддержки сильно сузилась. Не потому, что меньше людей стали меня поддерживать, а потому что просто некому было этим заниматься. Когда я развелся с первой женой, в объединении было больше 40 тысяч человек, а группа "Антикоэн" насчитывала меньше тысячи, потом ее и вовсе заблокировали. Люди верят в то, что на виду, гуглят и находят информацию с какой-то определенной логикой, которую я не разделяю и могу аргументированно разбить», — сказал Виктор.

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)

Выход на свободу


В апреле 2024 года Виктор Коэн вышел на свободу после 9 лет и 9 месяцев заключения. О своем освобождении он тут же сообщил в соцсетях, не упустив шанса представить себя в стиле черного юмора.

«Отсидел 9 лет и 9 месяцев по мотивам картины "Исчезнувшая" Финчера», — написал он.

Напомним, в фильме речь шла о женщине, которая инсценировала собственное убийство, чтобы подставить мужа. Многие уверены, что с Галиной все хорошо: она просто переехала в другую страну и сделала пластическую операцию. Тело девушки так и не было найдено, а улики на предполагаемом месте преступления отсутствовали.

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Сегодня Виктор ведет блог, в котором с иронией рассказывает о жизни в тюрьме и эпизодах из уголовного дела. Его контент вызывает волну обсуждений — от поддержки до возмущения.

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)

Мерч на крови: скандальная монетизация


Виктор Коэн пошел дальше — он запустил собственную линейку одежды и сувениров, вдохновлённую делом об убийстве Галины Колядзинской. Среди продукции — футболки со стоп-кадрами из допросов и толстовки с изображением мясорубки, которая, по версии следствия, могла быть использована для уничтожения тела.

Хотя сам Виктор отрицает, что когда-либо покупал или использовал такой прибор, он не стесняется эксплуатировать этот образ в рекламных целях.

«В материалах уголовного дела упоминаний об этом вообще никаких никогда не было. Тем не менее фейковый чек на мясорубку, которую я никогда не покупал и не использовал, обвинение притащило в суд. В этом и заключается грустная ирония», — комментировал он в эфире программы «ЧП».

Медийность как препятствие к УДО


В интервью изданию VLADIVOSTOK1.RU Коэн отметил, что его известность сыграла против него.

«Я видел человека, который действительно совершил преступление, очень похожее на то, которое инкриминируют мне, но он признает свою вину, у него абсолютно не медийное дело. Его срок закончился на половине примерно — ушел на принудительные работы. У него в этом плане все складывалось намного лучше. Меня принципиально держали до конца», — подчеркнул он.

Тем не менее, он признал, что тюремный опыт и связанный с ним общественный интерес помогли ему переосмыслить себя и даже получить «моральную выгоду».

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)

Сам Коэн признался, что размышлял на тему того, что же, по его мнению, произошло с Галиной.

«Если неизвестно, что она мертва, было бы очень самонадеянно полагать, что это так. Тем более без объективных доказательств. Если бы она была жива, я бы попытался просто каким-то образом зафиксировать нашу встречу: включил бы камеру и попытался отвести ее в отдел полиции, чтобы эта история наконец-то для меня закончилась», — сказал он.

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#статьи
Российская туристка упала с кровати во время сна и впала в кому
Mash: на Пхукете Россиянка впала в кому после падения с кровати во время сна
14 мая 2025, 06:46

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Российская туристка Виолетта из Кемерова впала в кому на острове Пхукет после падения с кровати во время сна. Инцидент произошел за два дня до запланированного отъезда пары домой, сообщает Telegram-канал Mash.
Муж Виолетты, услышав шум от падения, вернул её на кровать, но утром не смог разбудить.

В тайской больнице у женщины диагностировали повреждение мозга и нарушения когнитивных функций. Состояние Виолетты стабилизировалось, и её готовят к выписке, однако семья столкнулась с финансовыми трудностями: они не смогли оплатить лечение и накопили долг за пребывание в клинике.

Возвращение в Россию задерживается также из-за незнания мужем английского языка и отсутствия навыков использования интернета для поиска помощи.

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«Знала его с первого класса»: Сотрудница школьной столовой дважды переспала с учеником в раздевалке
Daily Mail: В США сотрудница школьной столовой совратила старшеклассника
14 мая 2025, 05:50

Фото: iStock/senkaya

В Техасе арестовали 30-летнюю сотрудницу школьной столовой Дженну Вудворт по обвинению в сексуальной связи со старшеклассником. Информацию подтвердило издание Daily Mail.
По данным следствия, 5 мая женщина встретила подростка у стадиона и привезла к школе, после чего вступила с ним в интимную связь в раздевалке. На следующий день совратительница повторила действия.

После секса с подростком Вудворт каждый раз просто «мыла руки и возвращалась к работе», уточняет Daily Mail.

Вудворт, работавшая в учебном заведении Сан-Антонио с 2011 года, знала пострадавшего с первого класса. В её шкафчике обнаружили фотографию школьника.

Арест состоялся 8 мая. После допроса Вудворт признала вину. Женщина была отпущена под залог до суда, где ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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С российской звезды НХЛ Матвея Мичкова потребовали 10 миллионов рублей за ДТП в Дубае
SHOT: в Дубае российская звезда НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП на $100 тысяч
14 мая 2025, 02:45

Матвей Мичков (Фото: Instagram* @matvey_michkov39's profile picture matvey_michkov39)

Российский хоккеист НХЛ и игрок «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае на арендованном кабриолете BMW 430. Транспорт получил серьезные повреждения. Сумма ущерба, которую теперь требуют с 21-летнего спортсмена, составляет $100 тысяч, передает SHOT.
По информации Мичкова, за рулём в момент аварии находился его друг, однако договор аренды был оформлен на хоккеиста.

Владелец прокатной компании удерживает паспорта Мичкова и его друга, требуя компенсацию за повреждённый автомобиль.

Адвокат Мичкова подчеркивает, что действия арендодателя, включая попытки шантажа, являются незаконными: по его словам, Мичков спортсмен был трезв и находился на пассажирском сиденье.

Данные о том, был ли автомобиль застрахован, отсутствуют. Дело передано в прокуратуру Дубая.

При этом сам хоккеист, ставший лучшим снайпером среди новичков НХЛ в сезоне 2023/24, уже покинул ОАЭ, но его документы остаются у конторы.

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В Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Лысенко
13 мая 2025, 23:35

Фото: iStock/Yingko

Главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-центр правительства Ростовской области, передает РИА Новости.
Лысенко стал главой администрации Новочеркасска в 2020 году.

«Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия», — подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что власти оказывают следствию необходимое содействие.

В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства и работы Лысенко. По предварительным данным, ему инкриминируют статью, предусматривающую до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-глава «Роснано» Чубайс избавился от всей недвижимости в России. Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано».

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#арест
#задержание
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Мигрант-таксист пытался изнасиловать пассажирку в Башкирии
13 мая 2025, 17:48

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Мигрант-таксист пытался изнасиловать девушку в её же подъезде в Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Инцидент произошёл в Салавате. Приезжий таксист довёз девушку до дома, а когда она практически заходила в подъезд, выскочил и бросился за ней. Камера домофона записала всё произошедшее. Мужчина начал уговаривать пассажирку зайти с ним, но получил отказ. Девушка попыталась прогнать его с крыльца, но тот кинулся на неё и ударил головой о железную дверь, пытаясь затолкать в подъезд.

В результате, пострадавшая пропустила мигранта в подъезд, а сама сбежала. Она отметила, что во время поездки не флиртовала с водителем, а после произошедшего написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители разыскивают неадеквата.

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