В Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Лысенко

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Главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-центр правительства Ростовской области, передает РИА Новости.
Лысенко стал главой администрации Новочеркасска в 2020 году.
В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства и работы Лысенко. По предварительным данным, ему инкриминируют статью, предусматривающую до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что экс-глава «Роснано» Чубайс избавился от всей недвижимости в России. Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано».
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«Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия», — подчеркивается в сообщении.Уточняется, что власти оказывают следствию необходимое содействие.
В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства и работы Лысенко. По предварительным данным, ему инкриминируют статью, предусматривающую до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что экс-глава «Роснано» Чубайс избавился от всей недвижимости в России. Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано».
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Мария Моисеева