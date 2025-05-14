У жителя Сергиева Посада нашли гранатомёт, гранаты и патроны

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Нелегальный арсенал с оружием и боеприпасами обнаружили полицейские у 51-летнего жителя Сергиева Посада, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В комнатах и в сейфе, который установлен в квартире у мужчины, сотрудники полиции нашли противотанковый гранатомёт, патроны, сигнальные мины, а также гранаты и их составные части», — говорится в сообщении.Эксперты установили, что семь найденных гранат пригодны для производства взрывов, а 169 патронов могут быть использованы для стрельбы из нарезного оружия.
Против хозяина арсенала завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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