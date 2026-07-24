В Подмосковье заметили попытки мошенников добыть личные данные родителей через детей
В России в последнее время выросло число случаев, когда киберпреступники выманивают деньги у родителей через детей, используя смартфоны и игровые платформы. Таким наблюдением поделились в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Там подчеркнули, что злоумышленники целенаправленно эксплуатируют доверчивость несовершеннолетних.
«Самая распространённая схема строится вокруг онлайн‑игр. Ребёнку обещают бесплатную игровую валюту, редкий предмет или выигрыш в несуществующем розыгрыше. Для получения приза просят выполнить простую просьбу – например, взять родительский телефон, открыть банковское приложение, продиктовать код из СМС или даже сделать фото экрана с платёжными данными», – рассказали в ГУРБ.Там отметили, что для защиты важно выстраивать с ребёнком доверительный диалог, обучать его основам кибергигиены, использовать родительский контроль и настраивать приватность в приложениях.
Как отметили в ГУРБ, если данные украли, нужно немедленно заблокировать карту, позвонить в банк и подать заявление в полицию.