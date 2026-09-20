Наблюдатели из Сербии, Турции и других стран оценили ход выборов в Клину

20 сентября 2026, 20:21

Фото: Данила Кирьянов

Две делегации международных наблюдателей — с представителями из Турции, Непала, Уганды и Сербии, а также из Мальдив, Мьянмы, Пакистана, IPC и Малави — побывали в участковых избирательных комиссиях, расположенных в лицее им. Менделеева и гимназии им. Ушинского. Председатели УИК рассказали гостям о ходе выборов, работе наблюдателей и высокой активности жителей.