Наблюдатели из Сербии, Турции и других стран оценили ход выборов в Клину
Две делегации международных наблюдателей — с представителями из Турции, Непала, Уганды и Сербии, а также из Мальдив, Мьянмы, Пакистана, IPC и Малави — побывали в участковых избирательных комиссиях, расположенных в лицее им. Менделеева и гимназии им. Ушинского. Председатели УИК рассказали гостям о ходе выборов, работе наблюдателей и высокой активности жителей.
По словам Дьёрдя Гилиана из Сербии, участки организованы по международным стандартам: размещение, прозрачность, оборудование и работа комиссии — на высшем уровне. Члены комиссии хорошо знают и практически применяют директивы ЦИК, обеспечивая прозрачность и приватность избирателя.
Помимо осмотра участков, принимающая сторона из Клина подготовила для гостей насыщенную и запоминающуюся программу. Им провели экскурсию по Государственному музыкальному мемориальному дому-музею П. Чайковского, угостили и подарили большие альбомы на двух языках.
Кроме того, наблюдатели посетили экскурсию по музею ёлочной игрушки выставочного комплекса «Клинское Подворье», где научились расписывать ёлочные игрушки. Главное — лично из рук главы округа Василия Власова они получили на память стеклянные сувенирные наборы ручной работы «Чаепитие», созданные клинскими мастерицами.
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