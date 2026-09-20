В Видном ведут работы по устранению последствий попадания БПЛА в жилой дом
В Ленинском городском округе продолжаются работы по ликвидации последствий попадания беспилотного летательного аппарата в многоквартирный дом. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.
В зоне поражения строениия №5 на улице Школьная в посёлке городского типа Молоково. Сильнее всего пострадала квартира №94 — в неё пришлось попадание БПЛА. Силами муниципалитета были переселены жители двух квартир: №94 и №93.
В результате происшествия повреждено 64 окна. На объекте работает 77 человек. Они занимаются устранением последствий БПЛА и закрытием теплового контура. В работах задействованы сотрудники управляющих компаний: УК — 25 человек, МБУ — 25 человек, сторонние УК — 27 человек. Инженерные системы и лифтовое оборудование не повреждены, работают в штатном режиме.
Тепловой контур закрыт на 80%. Завершить работы планируют до 21:00 20 сентября 2026 года.