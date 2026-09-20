Делегации из Латинской Америки и Африки посетили избирательные участки в Истре

20 сентября 2026, 14:52

Фото: Андрей Алекин

Участковые избирательные пункты в Истре посетили международные наблюдатели. Делегации из стран Латинской Америки, Африки и Мексики прибыли в УИК № 734, расположенный в молодёжном центре «Мир» на площади Дружбы. Их сопровождали волонтёры-переводчики и член региональной Общественной палаты Евгений Арсентьев.