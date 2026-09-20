Делегации из Латинской Америки и Африки посетили избирательные участки в Истре
Участковые избирательные пункты в Истре посетили международные наблюдатели. Делегации из стран Латинской Америки, Африки и Мексики прибыли в УИК № 734, расположенный в молодёжном центре «Мир» на площади Дружбы. Их сопровождали волонтёры-переводчики и член региональной Общественной палаты Евгений Арсентьев.
Сначала делегация побывала на ярмарке мастеров на площади, где гости смогли увидеть и приобрести сувениры, а также попробовать мёд с пасеки. После этого они направились на избирательный участок.
В заключительный день голосования, жители города приходили туда, чтобы проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной и Московской областной думы. Делегаты внимательно наблюдали за процессом и задавали вопросы председателю комиссии Анастасии Поюровой, которая давала подробные ответы. Вопросы наблюдения за выборами от партий и общественных организаций комментировал Евгений Арсентьев.
Представитель Экваториальной Гвинеи Рехинальдо Эворо отметил, что ярмарка произвела на него впечатление: на ней отчётливо видна разница культур, а поделки ручной работы демонстрируют русские традиции. По его мнению, благодаря этому Россия хорошо сохраняет культуру и показывает её другим. На избирательном участке он обратил внимание на высокую посещаемость — свидетельство гражданской ответственности жителей.
Президент выборного представительства Эквадора и президент консульства выборных экспертов Латинской Америки Никанор Сегундо приехал в Россию по приглашению Центральной избирательной комиссии, чтобы наблюдать за выборами. Он назвал визит полезным и отметил, что можно перенять опыт — например, что выборы могут проходить три дня и разными способами: лично и через дистанционное электронное голосование. Также он обратил внимание на участие Общественной палаты, которая контролирует наблюдение за выборами как через представителей, так и онлайн по видеонаблюдению.
По словам члена Общественной палаты Московской области Евгения Арсентьева, участие международных наблюдателей очень важно: это делает выборы абсолютно прозрачными, честными и конкурентными. На каждом участке находятся наблюдатели от палаты — их подготовили более 4 тыс. Присутствуют также наблюдатели от политических партий.
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