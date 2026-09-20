В Раменском устраняют последствия падения БПЛА на кровлю многоэтажки

20 сентября 2026, 18:32

оригинал Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

В городском округе Раменское продолжаются работы по ликвидации последствий падения беспилотного летательного аппарата. В зоне повреждения оказался многоквартирный дом на Северном шоссе, 38, сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.





В результате прилёта БПЛА пострадала кровля третьего подъезда многоквартирного дома. Повреждены парапеты, вентиляционные каналы, монолитные перекрытия секции, стяжка и утеплитель кровли, система дымоудаления, парапетные крышки машинного отделения, зонты вентканалов, кладка машинного отделения.



Лестница к машинному отделению деформирована. В настоящее время проводятся работы по гидроизоляции пробоины в кровле.



Всего повреждены 16 оконных блоков. Вследствие взрыва была пробита кровля в квартиру №330, в которой полностью деформирована кухня и санузел.



Бригады управляющей компании работают на месте, локализуют пробоины и делают временную гидроизоляцию. Также осколками повреждён соседний 36-й дом, где выбиты 11 оконных створок. Расселение многоквартирных домов не требуется. Работы по уборке придомовой территории завершены.



Напомним, в ночь на 20 сентября Подмосковье оказалось под массированной атакой вражеских беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах региона





