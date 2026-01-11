Двух котов спасли из полыхающего магазина «Доброцен» в Ялте
В посёлке Виноградное под Ялтой вечером 10 января вспыхнул сильный пожар в магазине на улице Красина. Из горящего здания удалось спасти двух животных, пишет Telegram-канал «Mash на волне».
Согласно материалу, рыжий кот обязан жизнью директрисе магазина. Узнав о ЧП, она отправилась на место пожара, чтобы эвакуировать пушистого. Второго кота забрали прибывшие спасатели.
По сведениям пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым, сигнал о возгорании в магазине «Доброцен» поступил в 21:57. На место оперативно выехали пожарные расчёты, которые начали борьбу с огнём, охватившим крышу здания на площади 1000 квадратных метров.
«Благодаря слаженным действиям удалось оперативно локализовать пожар и не допустить его распространения. Локализация: в 23:45 (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.Для ликвидации пожара повышенного ранга к тушению привлекли 61 человек, также применялась 21 единица техники.