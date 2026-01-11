11 января 2026, 01:42

Двух котов спасли из полыхающего магазина «Доброцен» в Ялте, пожар локализовали

Фото: iStock/Magui-rfajardo

В посёлке Виноградное под Ялтой вечером 10 января вспыхнул сильный пожар в магазине на улице Красина. Из горящего здания удалось спасти двух животных, пишет Telegram-канал «Mash на волне».





Согласно материалу, рыжий кот обязан жизнью директрисе магазина. Узнав о ЧП, она отправилась на место пожара, чтобы эвакуировать пушистого. Второго кота забрали прибывшие спасатели.





«Благодаря слаженным действиям удалось оперативно локализовать пожар и не допустить его распространения. Локализация: в 23:45 (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.