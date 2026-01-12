Подмосковные ветеринары спасли кошку и девять новорождённых котят
На Дмитровской ветеринарной станции Московской области успешно приняли роды у кошки ориентальной породы с осложнениями беременности. Хозяева обратились в государственную ветклинику в канун Нового года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Ветеринарам пришлось срочно вмешаться, так как кошка Симона, находившаяся на поздних сроках беременности, столкнулась с опасным состоянием – эклампсией.
«Это острое нарушение кальциевого баланса организма животного, которое может привести к серьёзным последствиям для матери и детёнышей. Благодаря своевременному вмешательству ветеринарных врачей удалось спасти всех девятерых новорождённых малышей», – рассказали в ведомстве.В министерстве напомнили владельцам домашних животных о важности наблюдения за ними в период беременности. При первых признаках заболевания следует немедленно обращаться за квалифицированной помощью.
Главные симптомы эклампсии – апатия и снижение активности питомца, отказ от пищи и питья, повышение температуры тела, избыточное слюноотделение.
Найти доступные клиники и ветеринарные лаборатории рядом с домом можно на сайте Мой АПК.