Подмосковные ветеринары спасли кошку и девять новорождённых котят

12 января 2026, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На Дмитровской ветеринарной станции Московской области успешно приняли роды у кошки ориентальной породы с осложнениями беременности. Хозяева обратились в государственную ветклинику в канун Нового года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





Ветеринарам пришлось срочно вмешаться, так как кошка Симона, находившаяся на поздних сроках беременности, столкнулась с опасным состоянием – эклампсией.

«Это острое нарушение кальциевого баланса организма животного, которое может привести к серьёзным последствиям для матери и детёнышей. Благодаря своевременному вмешательству ветеринарных врачей удалось спасти всех девятерых новорождённых малышей», – рассказали в ведомстве.