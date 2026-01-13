В Люберцах проведут выставку-пристройство приютских животных

13 января 2026, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Благотворительная выставка-пристройство собак и кошек из приютов состоится в ближайшие выходные — 17 и 18 января — в торговом центре «Орбита» в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие организует фонд «ДоброКот». Всех животных, которые примут участие в выставке, спасли с улиц. Сейчас они здоровы, привиты и ухожены.





«Питомцев мы будем отдавать в добрые руки по договору ответственного содержания. При себе нужно иметь переноску и паспорт. А те, кто ещё не готов забрать четвероногого друга домой, смогут помочь приютам деньгами или принести корма, игрушки и лежанки», — отметила организатор выставки Лиля Гилод.