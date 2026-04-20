Началась регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России»
Регистрация избирателей, планирующих принять участие в предварительном голосовании «Единой России», стартовала на сайте PG.ER.RU. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Для регистрации необходимо будет авторизоваться через портал «Госуслуг».
«Мы рассчитываем на активное участие жителей страны в отборе по-настоящему сильных, ответственных, мотивированных кандидатов», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.А секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокую конкуренцию среди кандидатов: в регионе на одно место претендуют в среднем шесть человек.
«Почти 75% кандидатов — это новые в политике лица: педагоги, врачи, предприниматели, а также действующие военнослужащие и ветераны СВО», — сказал Игорь Брынцалов.Регистрация для избирателей продлится до 29 мая. А проголосовать можно будет с 25 по 31 мая.