Достижения.рф

Началась регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России»

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Регистрация избирателей, планирующих принять участие в предварительном голосовании «Единой России», стартовала на сайте PG.ER.RU. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Для регистрации необходимо будет авторизоваться через портал «Госуслуг».

«Мы рассчитываем на активное участие жителей страны в отборе по-настоящему сильных, ответственных, мотивированных кандидатов», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
А секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокую конкуренцию среди кандидатов: в регионе на одно место претендуют в среднем шесть человек.

«Почти 75% кандидатов — это новые в политике лица: педагоги, врачи, предприниматели, а также действующие военнослужащие и ветераны СВО», — сказал Игорь Брынцалов.
Регистрация для избирателей продлится до 29 мая. А проголосовать можно будет с 25 по 31 мая.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0