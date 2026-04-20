В Подмосковье открылись фотовыставки в преддверии «Диктанта Победы»
Фотовыставки, приуроченные к «Диктанту Победы», открыли в Московской области. В экспозиции входят материалы, посвящённые истории проекта, а также подвигам героев Подмосковья в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Диктант будет проходить в пятницу, 24 апреля, на более чем 1 400 площадках
«Благодаря проекту мы не просто сохраняем подлинные страницы Великой Отечественной войны, а передаём их молодёжи в современном формате. Каждый стенд — это истории человеческих судеб, примеры чести и подвига», — рассказал координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.А руководительница Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей в Люберцах Алеся Давранова отметила, что молодёжь и дети составляют около 70% участников акции.
В этом году «Единая Россия» будет проводить «Диктант Победы» в восьмой раз. В прошлом году в Московской области его написали около 70 тысяч человек.