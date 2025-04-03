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В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках экологической акции «V Единстве Za Победу»

В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках акции «V Единстве Za Победу»
Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках региональной экологической акции «V Единстве Za Победу».
С 1 марта по 15 мая в регионе работают пункты сбора, куда каждый желающий может принести макулатуру. Такие пункты представлены в домах культуры, библиотеках и во всех подмосковных школах. Принять участие в акции могут все жители региона и представители общественных организаций.

Благотворительный проект реализуется платформой #ЭкоЛогичноеПодмосковье и организацией Движение Первых в Московской области при поддержке Министерства информации и молодёжной политики региона, Министерства культуры и туризма и Общественной палаты с целью оказания помощи военнослужащим региона, участникам СВО и жителям новых территорий.

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В Минсельхозпроде рассказали о подготовке залежных земель к использованию
03 апреля 2025, 13:45

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С наступлением весны сельхозпроизводители Подмосковья традиционно активизируют работу по вовлечению залежных земель в сельскохозяйственный оборот, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Действующим законодательством предусмотрен специальный порядок по расчистке сельскохозяйственных земель от древесно-кустарниковой растительности, в рамках которого в первую очередь необходимо подготовить проект культуртехнической мелиорации, требования к которому утверждены Приказом Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Для начала работ необходимо разработать проект и согласовать его с уполномоченной организацией — ФГБУ «Управление "Спецмелиоводхоз"»,

Культуртехническая мелиорация направлена на улучшение качества и восстановление плодородия земель. Включает в себя такие работы, как расчистка участков от деревьев, кустарников и травянистой растительности, удаление пней, камней и других препятствий, обработка солонцов, рыхление почвы, пескование, глинование, плантаж, первичная обработка почвы и другие мероприятия.

Минсельхозпрод Московской области в рамках государственной поддержки субсидирует такие проекты. В 2025 году на эти цели выделено 240,1 миллиона рублей из регионального и федерального бюджетов. Более подробную информацию о мерах господдержки можно найти на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».

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На Озернинском водохранилище спасли трёх тонущих мужчин
03 апреля 2025, 13:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Трёх мужчин, тонущих на Озернинском водохранилище рядом с деревней Нововолково Рузского округа, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О мужчинах, которые находятся в двухстах метрах от берега и просят о помощи, в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие спасатели приблизились к тонущим на двух лодках, вытащили их из воды, отвезли на берез и укутали в термоодеяла», — говорится в сообшении.
Оказалось, что мужчины 55, 45 и 22 лет плавали по водохранилищу на резиновой лодке, но она перевернулась. Когда мужчины попытались забраться обратно на лодку, выяснилось, что на повреждена и сдувается. Спасательных жилетов на любителях водных прогулок не было.

Всех троих спасённых госпитализировали с признаками переохлаждения.

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Минтранс Подмосковья получил более 59,5 тысяч обращений через портал «Госуслуг»
03 апреля 2025, 13:30

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В первом квартале 2025 года Минтранс Подмосковья обработал свыше 59,5 тысяч обращений через региональный портал «Госуслуг». В ведомстве объявили, что гражданам доступны 21 услуга, которые можно оформить онлайн всего за несколько кликов или через МФЦ, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Наибольшее число обращений заявители направили по вопросам обслуживания единых транспортных карт «Стрелка» и выдаче разрешений на деятельность такси. Это 39,4 тысяч и 14,8 тысяч обращений соответственно. Еще одной из самых популярных услуг стала выдача техусловий на муниципальных дорогах — это порядка 2 тысяч обращений за первые 3 месяца 2025 года», — отметили в ведомстве.

Для удобства пользователей министерство проводит еженедельные вебинары, которые проходят по средам. На них заявители могут получить консультации и задать вопросы по процессу предоставления услуг.

Полный перечень доступных услуг Минтранса Подмосковья можно найти на официальном сайте ведомства по ссылке.

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Жительница Балашихи попалась на кражах продуктов из магазинов
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#консультации
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Жительница Балашихи попалась на кражах продуктов из магазинов
03 апреля 2025, 13:13

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Жительницу подмосковной Балашихи, подозреваемую в серии краж продуктов из местных магазинов, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Заявление о краже продуктов из торгового зала на общую сумму 17 тысяч рублей подали представители магазина, расположенного в балашихинском микрорайоне Заря. В результате расследования злоумышленница была задержана. Полицейские также установили её причастность к аналогичному преступлению на территории города. Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 79-летней жительницы Подмосковья более 6 млн рублей.

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Началась регистрация на экологический субботник «Зеленая Весна»
03 апреля 2025, 13:10

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Открыта регистрация на ежегодный экологический субботник «Зеленая Весна», организованный Неправительственным экологическим Фондом имени В. И. Вернадского. В Московской области мероприятие проходит при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Зеленая весна» — одна из самых массовых экологических инициатив в России. Десятки тысяч участников по всей стране объединяются, чтобы внести вклад в сохранение природы и улучшение экологической обстановки. Жители Подмосковья всегда активно принимают участие в таких акциях, и мы призываем поддержать эту добрую традицию», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Подать заявку на участие можно с 1 апреля по 25 мая. Принять участие могут все желающие, выбрав удобное место и формат мероприятия. В рамках акции можно убирать мусор, высаживать деревья и цветы, а также организовывать тематические фестивали, квесты и игры.

Для самых активных участников предусмотрен конкурс «Я — участник "Зеленой Весны"» с тремя номинациями, в которых можно продемонстрировать свои экологические инициативы и креативный подход. Подать заявку на конкурс можно с 19 апреля.

Зарегистрироваться на субботник можно на официальной странице проекта.

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#подмосковье
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#минэкологии мо
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