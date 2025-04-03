В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках экологической акции «V Единстве Za Победу»

Фото: медиасток.рф
В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках региональной экологической акции «V Единстве Za Победу».
С 1 марта по 15 мая в регионе работают пункты сбора, куда каждый желающий может принести макулатуру. Такие пункты представлены в домах культуры, библиотеках и во всех подмосковных школах. Принять участие в акции могут все жители региона и представители общественных организаций.
Благотворительный проект реализуется платформой #ЭкоЛогичноеПодмосковье и организацией Движение Первых в Московской области при поддержке Министерства информации и молодёжной политики региона, Министерства культуры и туризма и Общественной палаты с целью оказания помощи военнослужащим региона, участникам СВО и жителям новых территорий.
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Анастасия Чинкова