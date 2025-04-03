Подмосковье сохранило лидерские позиции в рейтинге качества городской среды

Видео: пресс-служба Минблагоустройства МО
Подмосковье в седьмой раз вошло в топ-3 ежегодного рейтинга российских регионов по качеству городской среды, составленного специалистами Минстроя РФ, сообщает Минблагоустройства Московской области.
«Московская область является одним из лидеров индекса качества городской среды, ежегодно улучшая свои показатели. Все города Подмосковья имеют статус населённых пунктов с благоприятной городской средой. Самым важным результатом для нас является то, что жители видят результаты нашей работы, и приятно, что наши усилия отмечает Минстрой России», — сказал заместитель председателя подмосковного правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.При составлении индекса качества городской среды учитываются 36 различных показателей, включая социально-досуговую, уличную и общественно-деловую инфраструктуру.
В число лидеров рейтинга вошли следующие города Московской области: Реутов, Красногорск, Лобня, Котельники, Можайск, Истра, Руза и Верея. Регион также отметили за прирост качества городской среды по сравнению с 2019 годом.
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