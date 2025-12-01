Начальника украинской колонии заочно приговорили к 11 годам строгого режима

01 декабря 2025, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного суда

Московский областной суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении начальника Сумской исправительной колонии № 116 Бубенца А. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 356 УК РФ — за применение запрещённых средств и методов ведения войны. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлсуда.