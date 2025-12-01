Начальника украинской колонии заочно приговорили к 11 годам строгого режима
Московский областной суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении начальника Сумской исправительной колонии № 116 Бубенца А. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 356 УК РФ — за применение запрещённых средств и методов ведения войны. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
Суд установил, что с августа по октябрь 2024 года Бубенец неоднократно допускал жестокое обращение с пленными российскими военнослужащими, которых содержали на территории исправительной колонии. Он применял пытки, истязания, а также унижал человеческое достоинство военнопленных.
После совершения преступлений Бубенец скрылся за пределами Российской Федерации. 21 февраля 2025 года его объявили в международный розыск. Уже 27 февраля Одинцовский городской суд Московской области заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Поскольку Бубенец находится за пределами РФ, Московский областной суд рассмотрел уголовное дело в заочном порядке. По итогам процесса суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Подробнее о судебных делах Подмосковья — в официальном Телеграм-канале Мособлсуда.
Читайте также: