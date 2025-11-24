В Электростали задержали мужчину, пытавшегося украсть парфюм за 15 000 рублей
Видео: Росгвардия Московской области
В Электростали росгвардейцы пресекли попытку кражи в парфюмерном магазине на улице Корешкова. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл по тревожному сигналу, сообщили в Росгвардии Московской области.
37-летний житель Липецка спрятал флакон дорогого парфюма в карман куртки и дошёл до кассы, но так и не стал оплачивать покупку стоимостью около 15 000 рублей.
Работники магазина заметили подозрительное поведение и успели нажать тревожную кнопку, на выходе мужчину задержали. Теперь ему грозит уголовная ответственность за кражу.
Ранее сообщли, что в Щёлково сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи весьма необычного набора продуктов.
Читайте также: