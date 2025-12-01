Достижения.рф

В Люберцах приезжий пытался украсть из гипермаркета более 100 шоколадок

Видео: пресс-службе ГУ Росгвардии по МО

В Люберцах задержали подозреваемого в краже более 100 плиток шоколада. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



«Шоколадный штурм» был зафиксирован в охраняемом гипермаркете на Новорязанском шоссе.

«Прибывшие по тревоге сотрудники отдела вневедомственной охраны выяснили, что сигнализация сработала из-за кражи на сумму 11 000 рублей.
29-летний приезжий сложил в пакет в торговом зале 104 плитки шоколада и, игнорируя кассу, попытался скрыться. Однако на выходе вора встретили сотрудники подмосковной Росгвардии», – рассказали в силовом ведомстве.
Теперь молодому человеку предстоит разбирательство в отделе полиции.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0