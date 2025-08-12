Достижения.рф

Начальником подмосковного главка Росгвардии стал Сергей Новичков

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Командующий Центральным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Александр Попов представил личному составу нового начальника Главного управления Росгвардии по Московской области. Указом президента на эту должность назначен полковник полиции Сергей Новичков, сообщили в пресс-службе силового ведомства.



«Принимая на себя новые обязанности, уверен в том, что мы сможем обеспечить надёжную безопасность для жителей и гостей региона, а также успешно справимся со всеми поставленными перед нами задачами», – подчеркнул в своём выступлении Новичков.
Попов отметил значительный опыт управленческой деятельности и профессиональные качества успешного руководителя, которыми обладает новый начальник территориального управления.


Лора Луганская

