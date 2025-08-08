Росгвардейцы пресекли мошенничество под видом медицинских услуг в Москве
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу Москве оказали силовую поддержку сотрудникам МВД при пресечении деятельности организованной группы, которая обманом предлагала гражданам медицинские услуги.
По предварительным данным, злоумышленники посредством обзвонов и рекламы в соцсетях приглашали москвичей на обследование, а в клинике на Минской улице с применением психологического давления навязывали им ненужные, явно завышенные платные процедуры.
Задержаны двое предполагаемых организаторов и четверо соучастников. По месту жительства подозреваемых и в медицинском центре проведены обыски, изъяты документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.
