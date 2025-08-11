«Ругался и дёргал за ручки»: На автостоянке в Москве росгвардейцы задержали хулигана
В Восточном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно пресекли хулиганские действия на охраняемой территории. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве
Инцидент произошел ночью на улице Халтуринская. По сигналу тревоги на место происшествия незамедлительно выехала группа задержания. По словам охранника, неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения перелез через ограждение и начал трясти дверные ручки припаркованных машин. Хулиган громко кричал, матерился и требовал, чтобы его отвезли домой.
На предупреждения сотрудников стоянки и росгвардейцев дебошир не реагировал, а затем сломал ручку двери контрольно-пропускного пункта. Злоумышленника оперативно задержали. Им оказался 36-летний приезжий, которого передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось о теракте в Подмосковье, в котором были задействованы пенсионерки.
Читайте также: