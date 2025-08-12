Достижения.рф

Росгвардия задержала подозреваемого в краже из гипермаркета в Подмосковье

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области в Котельниках задержали мужчину, подозреваемого в краже из сетевого гипермаркета.



Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал «тревога» из охраняемого магазина — выяснилось, что неизвестный пытался вынести тележку с пачками кофе и тортами на сумму более 30 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 39‑летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбой.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Никита Кротов

