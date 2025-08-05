Подмосковные аграрии установили рекорд по урожайности озимой пшеницы

Подмосковное предприятие «Щёлково Агрохим» установило новый рекорд по урожайности озимой пшеницы. Достижения зафиксировал представитель Книги рекордов России Александр Пересвет, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Наивысшие показатели показали сорта Ермоловка и Зюгановка. Урожайность Ермоловки составила 140,2 центнера с гектара при влажности зерна 14,05%, превысив рекорд 2023 года, установленный в ООО «Дубовицкое» (103,7 ц/га). Зюгановка продемонстрировала 184,95 ц/га, обойдя мировой рекорд 2022 года (179,6 ц/га), установленный британским фермером Тимом Ламиманом.
Рекордные результаты стали возможны благодаря селекционной работе под руководством Александра Прянишникова, директора департамента селекции и семеноводства «Щёлково Агрохим». Новые биотипы требуют высокого уровня агротехнологий — грамотного применения удобрений, защиты растений и соблюдения агрофона — что позволяет максимально раскрыть их потенциал.
В Минсельхозе Московской области подчеркнули, что успех компании подтверждает высокую эффективность научных разработок и позиционирует регион как один из лидеров отечественного сельского хозяйства.