Подмосковные аграрии установили рекорд по урожайности озимой пшеницы

05 августа 2025, 15:13

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковное предприятие «Щёлково Агрохим» установило новый рекорд по урожайности озимой пшеницы. Достижения зафиксировал представитель Книги рекордов России Александр Пересвет, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.