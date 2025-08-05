В Подмосковье полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем-лихачом
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Настоящую погоню со стрельбой по колёсам пришлось устроить полицейским Балашихи, чтобы остановить лихача. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Внимание патруля Госавтоинспекции привлёк автомобиль, водитель которого при виде служебной машины резко свернул и попытался скрыться дворами.
«Полицейские подали водителю сигнал остановиться, но он не подчинился, а только увеличил скорость, создав опасность для других участников движения. Автоинспекторы попытались заблокировать машину, но нарушитель поехал задним ходом и столкнул служебный автомобиль. Тогда полицейские приняли решение использовать огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.Первый выстрел — предупредительный — правоохранители дали в воздух, а потом выстрелили в колёса. После этого машина остановилась, водителя задержали. Выяснилось, что у него не было права на управление этим автомобилем. Мужчина купил его, но не зарегистрировал в законном порядке.
В результате на лихача составили протоколы об административных нарушениях, а машину увезли на штрафстоянку.