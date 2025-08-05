В Подмосковье полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем-лихачом

05 августа 2025, 15:14

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Настоящую погоню со стрельбой по колёсам пришлось устроить полицейским Балашихи, чтобы остановить лихача. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Внимание патруля Госавтоинспекции привлёк автомобиль, водитель которого при виде служебной машины резко свернул и попытался скрыться дворами.





«Полицейские подали водителю сигнал остановиться, но он не подчинился, а только увеличил скорость, создав опасность для других участников движения. Автоинспекторы попытались заблокировать машину, но нарушитель поехал задним ходом и столкнул служебный автомобиль. Тогда полицейские приняли решение использовать огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.