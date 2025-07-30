Начался приём заявок на Национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта»

30 июля 2025, 13:06

оригинал Фото: Istock / tadamichi

Организаторы Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» начали принимать заявки от соискателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Принять участие могут подмосковные учёные, компании, региональные и муниципальные органы власти, которые развивают и внедряют технологии искусственного ИИ.

«В этом году премия расширяет масштаб. Теперь предусмотрено ещё больше номинаций для компаний и регионов. В центре внимания – как собственные разработки, так и типовые решения, адаптированные под реальные задачи регионов и бизнеса. Особое внимание будет уделено молодым исследователям, которые представят прорывные научные результаты в сфере искусственного интеллекта», – отметили в пресс-службе.