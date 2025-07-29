Жители Подмосковья записались к врачу через «Добродел» около 300 тыс. раз
Жители Подмосковья уже около 300 тыс. раз записались к врачу через мобильное приложение «Добродел». Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Чтобы оформить запись, нужно авторизоваться в приложении с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Запись к врачу». Далее необходимо выбрать врача, дату и время приёма. Если свободных талонов к специалисту нет, можно записаться к нему в лист ожидания. Если надо записать другого человека, достаточно выбрать опцию «Другой полис». Отменить запись или изменить время можно в разделе «Мои записи», – рассказали в министерстве.Помимо этого, в «Доброделе» можно заказать справку для получения путёвки в санаторий, санаторно-курортную карту для взрослого или ребёнка, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, прививочный сертификат (063/у), выписку из истории болезни, справку для поступающих в учебное заведение (форма 086/у), справку для предоставления в спортивную секцию. Для этого в цифровой медицинской карте нужно открыть «Медицинские документы» – «Новая заявка на документ» и выбрать тип документа.
В ведомстве добавили, что в приложении «Добродел» можно также скачать результаты медицинских исследований. Пользователи приложения уже воспользовались медкартой свыше 4,3 млн раз, вызвали врача на дом более 717 тыс. раз.
Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.