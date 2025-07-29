Жители Подмосковья записались к врачу через «Добродел» около 300 тыс. раз

29 июля 2025, 20:09

оригинал Фото: медиасток.рф

Жители Подмосковья уже около 300 тыс. раз записались к врачу через мобильное приложение «Добродел». Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.







«Чтобы оформить запись, нужно авторизоваться в приложении с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Запись к врачу». Далее необходимо выбрать врача, дату и время приёма. Если свободных талонов к специалисту нет, можно записаться к нему в лист ожидания. Если надо записать другого человека, достаточно выбрать опцию «Другой полис». Отменить запись или изменить время можно в разделе «Мои записи», – рассказали в министерстве.