Мошенники уже начали обманывать жителей Подмосковья с новым мессенджером
Кибермошенники придумали схему обмана в новом мессенджере MAX. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.
«Преступники связываются с жертвой по телефону и представляются сотрудниками мессенджера. Они призывают гражданина зарегистрироваться и активировать некий дополнительный «аккаунт безопасности». Далее аферисты просят назвать код из СМС, который на самом деле является кодом для доступа в аккаунт на портале «Госуслуги», – пояснили в ведомстве.Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно следовать простым правилам: никогда не сообщать коды из СМС или личные данные неизвестным, прерывать любые подозрительные звонки. Также важно помнить, что сотрудники мессенджера никогда не звонят пользователям.
Подмосковное Мингосуправления советует ознакомиться и отправить родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».