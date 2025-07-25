Подмосковные школьники могут потренироваться перед олимпиадой по ИИ

25 июля 2025, 19:39

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Ученики 8-11 классов подмосковных школ могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. До 29 сентября проходит тренировочный этап, когда можно проверить свои знания перед основными состязаниями, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.







«Тренировочный этап олимпиады предназначен для того, чтобы участники могли получить практический опыт работы с современными технологиями и алгоритмами искусственного ИИ, освоить новые методы анализа данных и разработки моделей машинного обучения, подготовиться к основным этапам соревнований», – сказали в министерстве.