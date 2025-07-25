Подмосковные школьники могут потренироваться перед олимпиадой по ИИ
Ученики 8-11 классов подмосковных школ могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. До 29 сентября проходит тренировочный этап, когда можно проверить свои знания перед основными состязаниями, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Тренировочный этап олимпиады предназначен для того, чтобы участники могли получить практический опыт работы с современными технологиями и алгоритмами искусственного ИИ, освоить новые методы анализа данных и разработки моделей машинного обучения, подготовиться к основным этапам соревнований», – сказали в министерстве.Там добавили, что цель мероприятия в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» – ускорить развитие экономики на основе больших данных, помочь в успешной цифровой трансформации страны.
Для участия в олимпиаде и в тренировочном этапе необходимо зарегистрироваться по ссылке.