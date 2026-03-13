Над родителями погибших в Звенигороде мальчиков издеваются в Сети

13 марта 2026, 14:27

Фото: пресс-служба МЧС России

Родителей мальчиков, погибших в Москве-реке в Звенигороде, начали травить в Сети. По данным «Российской Газеты», некоторые пользователи осуждают семьи за то, что те не установили на гаджеты детей умные часы «с прослушкой».







«Люди, как могут, встают на защиту: ну какие «часы с прослушкой» могут быть у 12-летних подростков?!», – делятся собеседники.