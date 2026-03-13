Над родителями погибших в Звенигороде мальчиков издеваются в Сети
Родителей мальчиков, погибших в Москве-реке в Звенигороде, начали травить в Сети. По данным «Российской Газеты», некоторые пользователи осуждают семьи за то, что те не установили на гаджеты детей умные часы «с прослушкой».
«Люди, как могут, встают на защиту: ну какие «часы с прослушкой» могут быть у 12-летних подростков?!», – делятся собеседники.Однако помимо критики родителям школьников приходят многочисленные сообщения с соболезнованиями и словами поддержки. Местные жители предложили создать народный мемориал в память о погибших ребятах.
Трое подростков 12 и 13 лет пропали 7 марта – днем они ушли гулять, но домой не вернулись. Волонтеры и правоохранители обнаружили на берегу Москва-реки личные вещи подростков. Один из рыбаков рассказал, что видел детей тонувшими.
Следствие полагает, что школьники могли провалиться под лед. Поиски велись несколько суток. Тело одного из ребят нашли водолазы в двух километрах ниже по течению от предполагаемого места трагедии. Другого мальчика обнаружили в 7 километрах. Девочку ищут до сих пор.