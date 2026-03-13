Ревнивец заживо сжег бывшую жену в Москве и получил приговор
Бутырский районный суд Москвы приговорил Андрея Бенгарда к 11 годам колонии строгого режима. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе инстанции.
Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным суда, трагедия произошла во время ссоры между Бенгардом и его бывшей женой на почве ревности.
Он обнаружил на балконе легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею женщину и поджёг её одежду. Пламя быстро охватило одежду и тело пострадавшей, от полученных ожогов она умерла.
Ранее в России супруги три года устраивали подставные ДТП ради страховки.
Читайте также: