Автобус с беременной женщиной и ребенком разбился в Москве
Десять человек пострадали при лобовом столкновении автобуса с автомобилем такси в Троицке. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».
Среди пострадавших – беременная женщина и ребенок, которого госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В настоящий момент на месте ДТП работают пять машин скорой помощи.
На опубликованных источником кадрах видно, что оба автомобиля получили повреждения: у них разбиты капоты и бамперы, а детали разлетелись по проезжей части. Другие подробности уточняются.
