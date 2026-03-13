Достижения.рф

Автобус с беременной женщиной и ребенком разбился в Москве

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и такси в Москве
Фото: iStock/Iulianna Est

Десять человек пострадали при лобовом столкновении автобуса с автомобилем такси в Троицке. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».



Среди пострадавших – беременная женщина и ребенок, которого госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В настоящий момент на месте ДТП работают пять машин скорой помощи.

На опубликованных источником кадрах видно, что оба автомобиля получили повреждения: у них разбиты капоты и бамперы, а детали разлетелись по проезжей части. Другие подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что на трассе в Щербинке погибла девушка-пешеход, которая попала под колеса автобуса.

Лидия Пономарева

