Автобус с беременной женщиной и ребенком разбился в Москве

13 марта 2026, 11:28

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и такси в Москве

Фото: iStock/Iulianna Est

Десять человек пострадали при лобовом столкновении автобуса с автомобилем такси в Троицке. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».