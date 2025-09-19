Над станцией Малаховка в Люберцах строят новый безопасный пешеходный переход

19 сентября 2025, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Люберцах у станции Малаховка продолжают строительство надземного пешеходного перехода через железную дорогу. Готовность объекта уже превышает 90%, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«Открыть объект для пешеходов мы планируем до конца сентября. Здесь уже стартовали работы по подготовке перехода к открытию. Сейчас подрядчик продолжает работы по устройству архитектурного освещения, монтажу панелей лифтовых шахт и благоустройству», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.