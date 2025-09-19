Над станцией Малаховка в Люберцах строят новый безопасный пешеходный переход
В Люберцах у станции Малаховка продолжают строительство надземного пешеходного перехода через железную дорогу. Готовность объекта уже превышает 90%, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По новым стандартам переход полностью остеклят, размесият лестничные сходы и обустроят все необходимое для маломобильных групп населения.«Открыть объект для пешеходов мы планируем до конца сентября. Здесь уже стартовали работы по подготовке перехода к открытию. Сейчас подрядчик продолжает работы по устройству архитектурного освещения, монтажу панелей лифтовых шахт и благоустройству», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Новый объект обеспечит безопасное и удобное пересечение железной дороги для более 10 тысяч жителей близлежащих районов.