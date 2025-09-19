В Солнечногорске в этом году построят три и модернизируют четыре котельные

19 сентября 2025, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Систему теплоснабжения модернизируют в Московской области. В частности, в округе Солнечногорск в текущем году должны реконструировать четыре котельные, построить три новые и обновить 44 км теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Ход строительства блочно-модульной котельной в солнечногорской деревне Поварово проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





«Эту котельную запустят через два месяца. Её мощности рассчитаны на потенциальное расширение жилой застройки. Ну а все сети и старая котельная, которая начнёт здесь отопительный сезон, в полной готовности», — сказал Андрей Воробьёв.