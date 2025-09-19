В Солнечногорске в этом году построят три и модернизируют четыре котельные
Систему теплоснабжения модернизируют в Московской области. В частности, в округе Солнечногорск в текущем году должны реконструировать четыре котельные, построить три новые и обновить 44 км теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Ход строительства блочно-модульной котельной в солнечногорской деревне Поварово проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Эту котельную запустят через два месяца. Её мощности рассчитаны на потенциальное расширение жилой застройки. Ну а все сети и старая котельная, которая начнёт здесь отопительный сезон, в полной готовности», — сказал Андрей Воробьёв.Мощность новой котельной составит 30 МВт. Она будет обеспечивать теплом около 6 тысяч местных жителей.
В рамках концессионного соглашения ещё две блочно-модульные котельные построят в этом году в деревне Хметьево и на Рабочей улице в Солнечногорске. А по госпрограмме модернизируют котельные в посёлках Голубое, Миронцево, Стекольный Завод и в деревне Лыткино.
Всего по госпрограмме в Подмосковье строят и ремонтируют свыше 500 объектов теплоснабжения. Реализуется также девять концессионных соглашений с компанией «Газпром Теплоэнерго Московская область».