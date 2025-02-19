В МОНИКИ закупили медоборудование на более чем 1,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 400 единиц медицинского оборудования на сумму свыше 1,3 млрд рублей закупили для Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского в 2024-2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«МОНИКИ — это флагман подмосковной медицины, где лечение проходят самые тяжёлые и сложные пациенты. Мы продолжаем оснащать наш центр современной техникой для проведения высокотехнологичного лечения, закуплено уже более 400 единиц оборудования», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В подмосковном Минздраве отметили, что в 2024 году в МОНИКИ поступило 183 единицы медицинской техники на более 221 млн рублей, а в 2025 году закуплено ещё 256 единиц оборудования на сумму свыше 1,1 млрд рублей.
Закупка медицинской техники ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Читайте также:
В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение
Во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Бесплатное ЭКО: как получить и кто может воспользоваться квотой
Лев Каштанов