Награды Кубка Деда Мороза по мас-рестлингу в Люберцах оспорили 210 спортсменов

23 декабря 2025, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Кубок Деда Мороза по мас-рестлингу среди юношей и девушек собрал в Люберцах свыше 210 спортсменов из Подмосковья.





В 2025 году его посвятили 10-летию Федерации этого вида спорта в Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа,

«Ежегодный Кубок Деда Мороза проходил в 13 весовых категориях и трёх возрастных группах. Турнир получился по-настоящему праздничным, запоминающимся, с рекордным количеством участников», – поделился президент Федерации мас-рестлинга Подмосковья Евгений Петров

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

«Мас-рестлинг активно развивается в нашей стране, и особенно приятно, что он становится всё более популярным в Московской области. Хорошие перспективы у этого вида спорта и на международной арене», – сказал президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин.