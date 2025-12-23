Награды Кубка Деда Мороза по мас-рестлингу в Люберцах оспорили 210 спортсменов
Кубок Деда Мороза по мас-рестлингу среди юношей и девушек собрал в Люберцах свыше 210 спортсменов из Подмосковья.
В 2025 году его посвятили 10-летию Федерации этого вида спорта в Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа,
«Ежегодный Кубок Деда Мороза проходил в 13 весовых категориях и трёх возрастных группах. Турнир получился по-настоящему праздничным, запоминающимся, с рекордным количеством участников», – поделился президент Федерации мас-рестлинга Подмосковья Евгений Петров
«Мас-рестлинг активно развивается в нашей стране, и особенно приятно, что он становится всё более популярным в Московской области. Хорошие перспективы у этого вида спорта и на международной арене», – сказал президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин.Как отметили в пресс-службе, сейчас в Подмосковье работают девять секций мас-рестлинга. Восемь из них открыты в Люберцах, одна – в Дмитрове.