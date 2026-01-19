Юниоры из Подмосковья завоевали награды этапа Кубка мира по фехтованию
Золотую и бронзовую медали выиграли представители Московской области на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в столице Бахрейна Манаме 17-18 января.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся воспитанник звенигородского училища олимпийского резерва №2 Аркадий Кардава. В финальном поединке он одолел со счётом 15:9 китайского спортсмена Чэнь Бин Чжуня», — говорится в сообщении.А бронзовую награду завоевала в личном зачёте среди женщин подмосковная шпажистка Лилана Черчесова. В полуфинале она уступила представительнице Сингапура Элли Мейхуй Ко.
Всего в соревнованиях приняли участие представители более 20 стран, в том числе Бразилии, Турции, Саудовской Аравии и др.