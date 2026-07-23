Свыше 60 подмосковных парков объединит мероприятие «Лето. Фитнес. Парк»

23 июля 2026, 20:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 60 парках Московской области в предстоящую субботу, 25 июля, пройдёт общеобластное спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Для жителей и гостей региона подготовили насыщенную программу, объединяющую спортивные активности, массовые тренировки и семейный отдых на свежем воздухе.

«Так, в парке культуры и отдыха Жуковского посетители смогут присоединиться к массовому забегу, волейбольному матчу и мастер-классу по настольному теннису. В Центральном парке Лобни пройдут зарядка, забег и занятия йогой. В городском парке Каширы можно будет сдать нормативы ГТО и научиться приёмам ММА. В парке им. О. Степанова в Серпухове пройдёт Серпуховский полумарафон «Золотой павлин» для взрослых и детей», – рассказали в ведомстве.