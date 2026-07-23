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В Подольске любителям купания напомнили о безопасности на воде и у воды

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МО

С возвращением в Подмосковье тёплой погоды пляжи городского округа Подольск стали главными точками притяжения местных жителей. Работники отдела надзорной деятельности и профилактической работы вместе с сотрудниками МВД и городской администрации провели масштабный профилактический рейд. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.



Главной целью инспекторов было напомнить, что несоблюдение правил пожарной безопасности может стоить жизни. Особое внимание уделяли семьям с детьми.

«Специалисты привели отдыхающим неутешительную статистику гибели несовершеннолетних на водоёмах и подчеркнули, что большинство трагедий случается именно на необорудованных пляжах. Родителям следует помнить главное правило – не оставлять детей без присмотра ни на минуту. Вода не прощает ошибок. Не употребляйте алкоголь во время отдыха у водоёмов, не игнорируйте предупреждающие знаки и запрещающие таблички», – отметили в пресс-службе.


Инспекторы напомнили и о строгом запрете использовать на природе открытый огонь, в том числе для приготовления пищи. Эти ограничения действуют на территории Московской области с 20 апреля.

В управлении пообещали, что подобные рейды будут проводиться в округе регулярно.
Лора Луганская

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