В Подольске любителям купания напомнили о безопасности на воде и у воды

23 июля 2026, 19:37

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МО

С возвращением в Подмосковье тёплой погоды пляжи городского округа Подольск стали главными точками притяжения местных жителей. Работники отдела надзорной деятельности и профилактической работы вместе с сотрудниками МВД и городской администрации провели масштабный профилактический рейд. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Главной целью инспекторов было напомнить, что несоблюдение правил пожарной безопасности может стоить жизни. Особое внимание уделяли семьям с детьми.