Накануне Дня Победы в Пушкино открыли памятник женщине-санинструктору

Фото: администрация г.о. Пушкинский
Памятник женщине-санинструктору открыли в Пушкинском городском округе накануне Дня Победы. В торжественном мероприятии участвовали глава округа Максим Красноцветов, замминистра здравоохранения Подмосковья Андрей Раздорский, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.
«Сегодня наши военнослужащие делают всё возможное и невозможное, чтобы отстоять безопасность нашего государства. Мы символически открыли этот памятник, оставив добрый след в истории», — произнес Максим Красноцветов.
Монумент женщине-санинструктору находится в сквере площадью свыше 1600 квадратов у корпуса Пушкинской клинической больницы. На территории сквера высадили более 250 новых растений, включая тую, ель, сирень, спирею и краснолистную сливу.
Памятник женщине-санинструктору — это собирательный образ военных медработников, которые спасали раненых ценой собственной жизни.
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