В Реутове акцию «Бессмертный полк» провели в форме автопробега

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
В Реутове Юбилею Великой Победы посвятили традиционный автопробег «Бессмертный полк». Колонна из полутора десятков автомобилей, украшенных флагами, георгиевскими лентами и портретами ветеранов, проехала 8 км по улицам города, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Акция собрала активистов, сотрудников предприятий, госслужащих и депутатов муниципального Совета. Стартовав на улице Октября, участники финишировали на улице Победы под военные песни.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
«Я участвую в автопробеге ко Дню Победы уже третий год. К этому автопробегу готовилась особенно тщательно, так как этот год юбилейный. И ещё в этом году со мной участвовала моя старшая дочь», – поделилась депутат Совета депутатов Реутова, заведующая дошкольным отделением школы №7 Марина Кудинова.Жители встречали колонну аплодисментами. Автопробег в таком формате проводится в наукограде уже более пяти лет и с каждым разом объединяет всё желающих отдать дань уважения героям войны.
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Лора Луганская